Em Mosqueiro, homem filma barco afundando e se desespera; veja

Uma embarcação de pequeno porte naufragou em frente à Ilha de Mosqueiro. As imagens começaram a circular nesta quinta-feira (11) nas redes sociais. Em vídeo, é possível ver que as pessoas que estão na embarcação retiram o que podem do barco, que está próximo de um navio de grande porte, antes que ela afunde totalmente.

Segundo informações iniciais, apesar da considerável perda material, ninguém se machucou. A Capitania dos Portos confirmou que o acidente ocorreu em Mosqueiro, na segunda-feira (8), mas acrescentou que não foi acionada para atuar na ocorrência e não tinha maiores detalhes sobre o naufrágio. A Redação Integrada de O Liberal segue em busca de mais informações.