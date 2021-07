Em Monte Alegre, casal é preso com quase 3 quilos de drogas que iriam para Macapá

Um casal foi preso na noite da última quinta-feira, 15, quando atravessava em um navio com cerca de três quilos de entorpecentes, no município de Monte Alegre, no oeste paraense. As drogas estavam divididas em 2,630 quilos de crack, 74 gramas de cocaína e 119 gramas de maconha. Com os suspeitos, que não tiveram identidade revelada, os policiais do 18° Batalhão de Polícia Militar (18° BPM) também apreenderam joias, relógio e celulares.

Segundo informações repassadas à Polícia Militar, através de denúncia anônima, o casal teria saído de Santarém com destino à Macapá, no estado do Amapá. A abordagem da PM ocorreu quando o navio fez uma parada em Monte Alegre.

Os suspeitos ainda teriam tentado despistar a polícia com isopores de pescados, dizendo serem vendedores de peixe, mas logo a droga foi encontrada e eles assumiram que estavam levando os entorpecentes para Macapá.

O major Eduardo Carvalho, comandante do 18° BPM, comentou sobre o trabalho integrado da Polícia Militar de Santarém e Monte Alegre, que evitaram o tráfico interestadual.

"Isso mostra que o 18º BPM luta de forma incansável no combate ao tráfico de entorpecentes, cuja atividade ilícita destrói famílias e fomenta outros tipos de crimes como furto e roubo. Agradecemos a participação das pessoas que nos repassam informações muito valiosas, para que possamos atuar no combate a essa prática criminosa e, assim, prestar um serviço de excelência no que se refere à segurança pública", avaliou.