Em menos de um ano, PF realiza terceira apreensão de peixes ornamentais no aeroporto de Altamira

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na tarde desta segunda-feira (23), uma mulher que tentava embarcar do aeroporto de Altamira, sudoeste do Pará, com destino a Manaus, capital do Amazonas, com uma mala cheia de peixes ornamentais oriundos do Rio Xingu, que seriam traficados para outros estados e países. Esta é a terceira apreensão realizada no mesmo local em menos de um ano, o que demonstra que há uma organização criminosa atuando na região de maneira organizada. O nome da acusada não foi divulgado.

No total, foram apreendidos 277 peixes da espécie Hypancistrus zebra, popularmente conhecida como cascudo-zebra, uma das espécies apreendida nas outras três ocasiões. O valor total estimado da venda dos animais no mercado ilegal é de cerca de R$ 150 mil. A mulher responsável pela mala foi presa em flagrante e vai responder pelo crime de tráfico de peixes ornamentais, incidido no artigo 34, inciso III da Lei 9.605/1998.

277 peixes da espécie cascudo-zebra, ameaçada de extinção, foram apreendidos (Ascom/ PF)

O delegado da PF Thiago Wesley Scapim Machado afirma que esta espécie de peixes chama a atenção dos traficantes pelo alto valor econômico no cenário internacional. "Não é a primeira vez que há apreensão na região, e a PF vem intensificando a repressão de tais delitos. Em junho de 2021 houve prisões e cumprimento de mandados de busca e apreensão de várias pessoas ligadas a uma grande organização criminosa especializada em peixes em Altamira", explicou.

Terceira apreensão em menos de um ano

A primeira apreensão realizada no mesmo local e com as mesmas características foi no dia 23 de novembro de 2020, quando agentes da PF apreenderam três malas cheias de peixes da espécie Conorhynchos conirostris, nome popular pirá-tamanduá, endêmica do rio São Francisco e que está ameaçada de extinção. As malas pertenciam a três mulheres. Uma delas conseguiu fugir e as outras duas foram presas.

Menos de um mês depois, no dia 22 de dezembro de 2020, mais uma mala com 160 peixes, a maioria da espécie popularmente conhecida como cascudo-zebra, foi apreendida no aeroporto de Altamira. Assim como na apreensão desta segunda (23), a mulher responsável pela mala também estava embarcando para o estado do Amazonas. Ela foi presa em flagrante.

Já no último dia 3 de março, a PF cumpriu um mandado de prisão e outro de busca e apreensão contra um homem apontado como um dos chefes de uma organização criminosa responsável pelo tráfico internacional de peixes ornamentais. Segundo a PF, ele "tinha papel chave na quadrilha, sendo autor intelectual do esquema e articulando intermediários no Pará e em outros estados para revenda dos animais a outros países".

Ainda de acordo com a PF, o grupo tinha a participação de pelo menos dez integrantes, subdivididos em: vendedores internacionais e nacionais, intermediadores, pescadores locais, transportadores das espécimes e receptadores internacionais, "tratando-se de uma organização bem estruturada e com clara divisão de tarefas, com o objetivo de obter grandes vantagens financeiras em detrimento da exploração do meio ambiente".