PF apreende mala cheia de peixes, com espécie ameaçada de extinção, no aeroporto de Altamira

A Polícia Federal apreendeu, na tarde desta terça-feira (22), no aeroporto de Altamira, sudoeste paraense, uma mala cheia de peixes ornamentais que seriam transportados ilegalmente para o estado do Amazonas. Uma das espécies encontradas está ameaçada de extinção. Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi detida e conduzida para a delegacia para prestar esclarecimentos. Esta é a segunda apreensão do tipo no mesmo local em menos de um mês.

A PF informou que foi acionada após funcionários da companhia aérea suspeitarem da bagagem da passageira. Pouco antes do embarque, com destino a Manaus e que teria escala em Belém, a mulher foi abordada pelos policiais, que realizaram uma revista na mala.

Após a confirmação de que a suspeita tentava transportar os peixes ilegalmente, os agentes a conduziram para a delegacia para prestar esclarecimentos e, posteriormente, formalizar o ato correspondente: prisão em flagrante ou uma outra medida cautelar.

Os peixes foram encaminhados para a Universidade Federal do Pará (UFPA), onde foram analisados no Laboratório de Aquicultura de Peixes Ornamentais do Xingu. Os pesquisadores constataram que pelo menos cinco espécies estavam sendo transportadas.

No total, havia 160 peixes dentro dos sacos plásticos. 128 exemplares da espécie Hypancistrus zebra; três exemplares da espécie Hypancistrus sp. L333; um exemplar da espécie Hypancistrus sp. L236; 26 exemplares da espécie Scobinancistrus L82 e dois exemplares da espécie Scobinancistrus pariolispos.

A espécie Cascudo-Zebra está ameaçada de extinção (Ascom/ PF)

A Hypancistrus zebra, popularmente conhecida como Cascudo-Zebra, é uma espécie ameaçada de extinção, sendo, por consequência, sua coleta, comércio e transporte proibidos. Os exemplares das demais espécies apreendidas poderiam ser comercializadas legalmente, desde que regulamentadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

A detida foi ouvida e responderá pelo crime de transportar espécimes provenientes de pesca proibidas (art. 34, parágrafo único, III da Lei 9605/98, que prevê pena de até três anos de detenção), contudo pagou fiança e foi liberada.

Segunda apreensão em menos de um mês

Esta é a segunda apreensão de peixes que eram transportados ilegalmente no aeroporto de Altamira. No último dia 23 de novembro, agentes da PF apreenderam três malas cheias de peixes ornamentais ameaçados de extinção. Duas mulheres foram presas e uma terceira conseguiu fugir.