Em menos de dois dias, dois motoristas de caminhão são flagrados com anfetamina, em Santa Maria

O motorista de um caminhão foi autuado após ser flagrado com 53 comprimidos de anfetamina, na noite desta segunda-feira (4), no Km 102 da rodovia federal BR-316 (Belém-Brasília), na altura do município de Santa Maria do Pará. A apreensão ocorreu durante fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no trecho em questão.

Segundo a polícia, o flagrante foi realizado por volta das 21h50, após os agentes avistarem o caminhão, modelo Mercedes Benz Atego, de cor vermelha e darem ordem de parada para a verificação dos itens de segurança exigidos para circulação nas rodovias.

Durante a abordagem, a equipe da PRF fez uma busca dentro da cabine, e encontraram 53 comprimidos de anfetamina. A droga, também conhecida como "rebite" ou "bolinha", tem comercialização restrita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e é comumente utilizada por motoristas de caminhão com o objetivo de inibir o sono.

Diante dos fatos, o condutor foi autuado por porte ilegal e consumo de drogas. Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), onde se comprometeu a comparecer em juízo quando solicitado.

Segunda apreensão na mesma semana

Esta foi a segunda apreensão da droga nesta semana, no mesmo trecho da rodovia, em Santa Maria do Pará. No último sábado (2), por volta das 14h, outro motorista de caminhão foi flagrado portando 23 comprimidos de anfetamina. Quando parado, o condutor apresentou nervosismo, o que despertou a suspeita dos agentes.

Ele também foi autuado por porte ilegal e consumo de drogas, assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e se comprometeu a comparecer em juízo quando intimado.