Em menos de 20 minutos, duas motos na contramão se envolvem em acidente

Em um intervalo de menos de 20 minutos, dois acidentes foram registrados na 20ª Rua, no bairro Bom Remédio, em Itaituba, município no sudoeste do Pará, nesta quinta-feira (4). Ninguém morreu, no entanto, duas pessoas ficaram feridas e foram assistidas por equipe do Corpo de Bombeiros. Moradores afirmam que os acidentes são diários.

No primeiro registro, por volta das 18h10, uma mulher conduzia uma motocicleta e para não bater contra uma outra moto que seguia no sentido contrário, a piloto freou bruscamente e acabou caindo com o veículo. O acidente foi na esquina da Travessa São José. Ela fraturou o braço esquerdo e foi levada pelos bombeiros para o Hospital Regional do Tapajós (HRT).

Quase 14 minutos após, houve o segundo acidente no bairro Bom Remédio. Desta vez, o motociclista, em um Honda Pop, na contramão, colidiu em um táxi que tentava entrar em uma garagem. Esse acidente ocorreu após a travessa Raimundo Preto. O motociclista teve leves escoriações e foi atendido por outra guarnição dos Bombeiros.