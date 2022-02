Em meio à discussão, homem mata outro com facada na zona rural de Itaituba

A Polícia Militar informou que, por volta das 13h, recebeu a notícia de um suposto homicídio com o uso de arma branca, na comunidade de Crepurizinho, no município de Itaituba, no sudoeste do estado. A vítima foi identificada como Magno Macedo Portela, assassinado com golpes de faca. As informações são do site Folha do Progresso.

O crime foi confirmado pelos policiais militares, que foram rápidos na chegada à localidade e na captura do autor do homicídio, identificado como Jailson Silva Marinho, de 24 anos de idade.

Jailson Marinho foi preso ainda em flagrante e apresentado à Polícia Civil, para ser levado à Delegacia de Itaituba para os procedimentos legais. Segundo o levantamento da PM, os dois homens teriam discutido por motivo desconhecido até que Jailson sacou a faca e matou Magno.