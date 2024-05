Em Marabá, mulher é presa por jogar o próprio filho pela janela

Uma mulher, moradora da zona rural de Marabá, no sudeste do Estado, foi presa na noite de ontem (22) após jogar o próprio filho pela janela. O caso foi registrado na Vila Sarandi, localidade que fica a cinco quilômetros de distância do distrito de Morada Nova. A Polícia Militar foi acionada pelo pai da criança, ex-companheiro da mulher, que informou que o bebê de apenas sete meses, havia sido jogado pela janela.

No local, a guarnição confirmou os fatos relatados e apurou que a mãe faz uso de remédios controlados e, no momento do acontecido, estava ingerindo bebida alcoólica.

"A mãe confessou o crime na delegacia de polícia, alegando que não estava tomando seus remédios controlados, mas ainda assim ela foi presa em flagrante pelos crimes de maus tratos e lesão corporal”, explica o delegado Vinícius Cardoso, superintendente regional de Polícia Civil.

A criança foi levada para atendimento no Hospital Municipal de Marabá, onde foi constatado que ela tinha apenas escoriações leves. Agora, o bebê está sob os cuidados do pai.