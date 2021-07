Em Jacareacanga, dois jovens de 18 anos são presos sob acusação de traficar cocaína e crack 

De acordo com o 15º Batalhão da Polícia Militar (15º BPM), no município de Jacareacanga, região do sudoeste do Pará, dois jovens, de 18 anos, foram presos neste domingo (4), sob a acusação de tráfico de drogas. Com eles, foram encontrados entorpecentes, uma arma branca, o simulacro de um revólver e R$ 90,00. Com informações do site Giro Portal.

A PM informou que os suspeitos foram pegos porque uma guarnição suspeitou do comportamento deles na Praça Cristina Ribeiro. Eles estavam de posse de um carro. Ao tentarem abordar o veículo, a dupla empreendeu fuga, mas logo o veículo foi parado pelos policiais.

Na abordagem, eles disseram que o carro era alugado e na revista os militares encontraram com um dos rapazes uma arma branca (faca), papelotes contendo 3,7g de substância análoga à cocaína; uma pedra de 8,6 gramas de substância análoga à crack e os R$ 90,00. Com o ouro jovem, nada foi encontrado.

Os policiais ainda acharam dentro do carro o simulacro de revólver e um prato de vidro. A guarnição responsável pela detenção apresentou a dupla e os materiais apreendidos na Delegacia de Polícia Civil para procedimentos de praxe.

O crime de tráfico de drogas está previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, que descreve diversas condutas que caracterizam o ilícito, proibindo qualquer tipo de venda, compra, produção, armazenamento, entrega ou fornecimento, mesmo que gratuito, de drogas sem autorização ou em desconformidade com a legislação. A pena base para o crime, se comprovada a materialidade do fato e dependendo das circunstâncias, é de cinco anos e oito meses.