Polícia prende suspeito de estupro de crianças de 11 e 5 anos de idade

Uma equipe de policiais militares da comunidade Jardim do Ouro foi acionada para prender Francisco Henrique da Conceição, de 39 anos, na manhã desta quarta-feira (20), no Garimpo Mamoal, região garimpeira de Itaituba, no sudoeste do Pará. Ele é acusado de estuprar duas crianças, de 5 e 11 anos. Com informações do site Giro Portal.

Segundo informações, o caso teria ocorrido por volta das 4h30, em um barraco da região garimpeira. O acusado teria descoberto quando a mãe das duas vítimas ouviu os gritos das crianças. Assustada, ela correu até o local e se deparou com o acusado sem roupas em cima da cama. Ele fugiu.

Populares correram atrás do acusado e o pegaram. Ele ainda sem roupas, então, as pessoas o mantiveram mobilizado até a chegada da Polícia Militar, que encontrou provas materiais que comprovavam as acusações, como a roupa e o celular do acusado no local onde estavam as crianças abusadas sexualmente.

O acusado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis. É considerado crime de estupro contra vulnerável, o abuso sexual, entre outras praticas, contra adolescentes até 14 anos de idade. Nesses casos, conforme o artigo 217-A, da Lei 12.015, do ano de 2009, a pena é de reclusão de 8 a 15 anos.