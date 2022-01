Em Icoaraci, festa de bloco de rua acaba em pancadaria

Após as cenas de violência registradas em Mosqueiro, imagens de outra confusão generalizada, desta vez em Icoaraci, em Belém, começaram a circular nas redes sociais, neste sábado, 1º.

A briga teria ocorrido entre integrantes do bloco Bombom de Alho, durante uma festa no meio da sexta rua do distrito. Dois grupos de homens trocam socos e chutes. O motivo da confusão ainda é desconhecido. Algumas pessoas tentam cessar a sequência de agressões, mas sem sucesso. Não há informações sobre feridos.

A reportagem entrou em contato com as polícias Civil e Militar para apurar mais informações sobre o caso. Por meio de nota, a PM informou que, por volta das 18h deste sábado, equipes do 10° Batalhão dispersaram um grupo de pessoas que se envolveram em uma briga generalizada, em Icoaraci. “Cinco pessoas envolvidas no tumulto foram conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento, mas não quiseram dar continuidade à representação e foram liberadas”, disse a PM.