Em Dom Eliseu, polícia prende três pessoas e apreende drogas, armas e munições

Uma atuação integrada das Polícias Civil e Militar prendeu três homens pelos crimes de tráfico de entorpecentes, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo, no município de Dom Eliseu, no sudeste do Pará.

Foram apreendidos drogas, arma de fogo e munições, e a Polícia Civil continua com as diligências a fim de prender outras pessoas envolvidas no tráfico de drogas em Dom Eliseu, especialmente as que agem na divisa entre os estados do Pará e Maranhão.

As prisões ocorreram por volta do meio-dia deste domingo (15), no bairro Planalto, com o apoio de militares das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam), da Polícia Militar.

De acordo com a Polícia Civil, os indiciados portavam 13 tabletes de maconha, seis porções e nove saquinhos de cocaína, 47 cabeças de crack, três balanças de precisão, um revolver calibre 38, 17 munições calibre 38, cinco munições de calibre 32, cinco munições calibre 28 e a quantia de R$ 1.538, em espécie.