Em Castanhal, homem é preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante no último domingo (15), em Castanhal, por porte ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica. Com o acusado, policiais encontraram uma pistola ponto 40 e munições.

Segundo a polícia, durante uma confusão no bairro Jaderlândia, o homem teria dito que era policial militar e estava armado. Populares acionaram a Polícia Militar, que foi até o local e encontrou o suspeito, que disse que estava armado.

O homem teria levado, então, os policiais até a casa dele, onde foram apreendidos uma pistola ponto 40, um carregador e oito munições do mesmo calibre. No carro do suspeito, os policiais encontraram ainda um carregador de arma calibre 22 com duas munições intactas.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia do município para a realização dos procedimentos cabíveis.