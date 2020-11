Em Canaã dos Carajás, acidente entre moto e carro mata motociclista e fere o garupa 

De acordo com a Polícia Civil, a vítima fatal foi José Elenilton dos Santos, de 29 anos, que morreu instantaneamente após a motocicleta, que ele pilotava, ter sido atingida por um carro, no cruzamento da avenida Weyne Cavalcante com avenida Minas Gerais, no centro da cidade de Canaã dos Carajás, município do sudeste estadual. O garupa da moto ferido foi levado para o Hospital Municipal.

O acidente ocorreu na manhã do domingo de eleições municipais (15). A polícia informou que por volta das 20h30, o motorista do carro envolvido no acidente se apresentou à Delegacia local, acompanhado do advogado, e prestou depoimento. Ele contou que deixou o local por ter sido ameaçado por populares. E disse ter chamado o Corpo de Bombeiros e a ambulância para prestarem socorro às vítimas.

O delegado Jorge Carneiro, da Polícia Civil, informou que um inquérito policial foi aberto para apurar as circunstâncias do acidente e o possível indiciamento por homicídio culposo (quando não há intenção de matar), caso fique comprovada a responsabilidade do motorista do veículo na colisão fatal.