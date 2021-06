Em Belém, PF cumpre mandado de prisão contra homem acusado de estupro

A Polícia Federal, no Pará, divulgou na tarde deste domingo (13), que pela manhã cumpriu mandados de prisão preventiva, além de busca e apreensão, na casa, em Belém, de um homem investigado por crimes relacionados a estupro de vulnerável e produção de matéria contendo imagens e vídeos de abuso sexual infanto-juvenil.

De acordo com a PF, trata-se da operação "Caipora 2", que investiga os crimes de produção e armazenamento da pornografia infantil além do crime de estupro de vulnerável. Os policiais federais informaram que o nome da operação remete a um personagem da mitologia tupi-guarani, que no folclore brasileiro, é representado como um pequeno indígena, ágil e nu.

As investigações foram iniciadas no Núcleo de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia, e sem seguida conduzidas pelo Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos da Superintendência da PF, no Pará.

Os crimes de estupro de vulnerável, produção e armazenamento de pornografia infantil têm penas máximas que, se somadas, podem chegar até 27 anos de reclusão. O estupro de vulnerável é a conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos ou com alguém que, por enfermidade, substância química ou deficiência mental, não tiver o necessário discernimento para prática do ato.