Em Belém, PC e MP buscam redução de furtos e roubos próximos a casas de shows 

Uma reunião, nesta sexta-feira (8), entre representantes do Ministério Público do Estado (MPPA) e da Polícia Civil debateu sobre a questão da segurança pública nas proximidades de casas de show, em Belém. Com informações do Ministério Público.

Os agentes públicos abordaram possíveis medidas padrões para reduzir crimes, como furtos e roubos, ocorridos durante e após a realização de eventos. A ideia é reunir estratégias para atuar em conjunto com as próprias casas de shows.

De acordo com o MP, as áreas próximas de casas de shows em Belém tornaram-se pontos de vulnerabilidade para quem sai das festas. O promotor de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial de Belém, Luiz Márcio Teixeira Cypriano, comentou, no encontro, sobre um trabalho já em curso no MP, após a apresentação de dados feita pelo delegado, Sérvulo Cabral, sobre o aumento de ocorrências de furtos e roubos quando acontecem as festas.

Fiscalização padrão com o apoio das casas de shows

Em uma reunião anterior com representantes da Polícia Civil, ficou acordado que os dados, em questão, seriam levados à Delegacia Geral de Polícia Civil. A intenção é editar um ato normativo e criar uma fiscalização padrão para a Região Metropolitana de Belém, atendendo a critérios mais rígidos para o funcionamento das casas de shows.

Entre os roubos citados, há destaque para as ocorrências de furto de aparelhos de celular. Os novos encontros devem acontecer também com a presença da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, entre outros órgãos do sistema da segurança pública.

Ao final da reunião, nesta sexta-feira, foi decidido que a Diretoria de Polícia Metropolitana fará um levantamento das áreas estatisticamente mais problemáticas até o dia 12 de abril, para uma nova rodada junto à Promotoria de Segurança Pública e demais órgãos, no dia 20 de abril.