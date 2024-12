Homem de 29 anos é assassinado no meio da rua na noite deste sábado em Belém

Belém registrou um assassinato, na noite deste sábado (28/12), na travessa Timbó, entre a avenida Pedro Miranda e a rua Antônio Everdosa, no bairro da Pedreira. O Centro Integrado de Operações (CIOp) confirmou o homicídio, e a identificação da vítima: o jovem Leandro Luís da Silva Arnaldo, de 29 anos.

De acordo com o Centro Integrado de Operações, Leandro seguia a pé pela travessa Timbó quando foi assassinado a tiros por dois homens que chegaram em uma motocicleta e logo, o da garupa, disparou contra ele.

A vítima ainda tentou correr mas sem chances de defesa, foi alvejado pelos disparos e morreu na hora, protagonizando uma cena triste, pois o corpo ficou estirado em uma poça de sangue sobre a calçada.

O Grupo Liberal entrou em contato com as Polícias Civil e Militar e aguarda retorno sobre a motivação do homicídio e a identificação dos dois homens, da moto, até então, não identificados, bem como não há informações sobre o paradeiro deles.

Nas redes sociais da capital paraense circulam imagens do corpo imóvel no meio da rua, cercado por populares.