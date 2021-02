Em Altamira, polícia multa cerca de 15 estabelecimentos por servirem bebida alcoólica depois das 22h

Cerca de 15 estabelecimentos foram multados por servirem bebidas alcoólicas depois das 22h no município de Altamira, sudoeste do Pará, nesta sexta-feira (12). A ação é parte da Operação Saturação, deflagrada pelas polícias Civil e Militar e equipes da prefeitura para evitar aglomerações e prevenir o contágio do novo coronavírus na cidade.

No primeiro dia de operação, dezenas de agentes percorreram vários bairros, encontrando inúmeras situações de desrespeito às medidas de segurança. Além de servirem bebidas alcoólicas após o horário determinado, alguns estabelecimentos também descumpriram outras regras dos decretos estaduais e municipais.

A decisão de realizar as fiscalizações em estabelecimentos da cidade foi tomada pelo Comitê Municipal de Enfrentamento à covid-19. As ações noturnas foram realizadas pelas equipes da Guarda Municipal, Vigilância Sanitária (Sesma), Demutran, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo e polícias Civil e Militar.