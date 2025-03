Em 2025, Grupamento Fluvial realiza 7 operações e aborda 250 embarcações no Pará

Em janeiro e fevereiro de 2025, sete operações foram realizadas pelo Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFLu), além de mais de 40 rondas, 20 mil pessoas e 250 embarcações abordadas, fiscalizações e apreensões de madeira, skank e cocaína executadas pelas Bases Fluviais Integradas do Pará

“A aquisição de Bases Fluviais Integradas e lanchas blindadas demonstra o compromisso do Governo em fortalecer a presença do Estado em nossas hidrovias. Esses investimentos permitem intensificar as fiscalizações e o combate ao tráfico de drogas, crimes ambientais e outras atividades criminosas que exploram a nossa malha hidroviária”, disse o secretário de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Ualame Machado.

“Ao equiparmos nossas forças de segurança com recursos modernos e eficientes, estamos não apenas protegendo nossas comunidades ribeirinhas, mas também garantindo a preservação do meio ambiente e a segurança de todos os cidadãos paraenses”, afirmou.

Entre os mais recentes investimentos estaduais na área, está a entrega do novo Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFLu), localizado no bairro de Val-de-Cães, em Belém, realizada em janeiro deste ano, que garante mais infraestrutura, melhoria no atendimento à população e de condições de trabalho aos agentes de segurança pública.

Cão ajuda nas operações policiais realizadas nas embarcações no Pará (Foto: Bruno Cruz/Agência Pará)

Durante 55 operações realizadas em 2024, o Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFLu) apreendeu 1.466 kg de drogas e 37 armas de fogo no Pará. Mais de 60 mil pessoas e 1.627 embarcações foram abordadas. Houve, ainda, a apreensão de 9,5 kg de pescado e de 2.136 m³ de madeira apreendidos, entre outras ações. Também no ano passado, mais três lanchas blindadas foram entregues à população paraense, que atualmente conta com o total de seis lanchas.

Os investimentos em embarcações táticas operacionais com alta tecnologia de orientação náutica e blindagem, somam mais de R$ 10 milhões, visando o reforço nas ações estratégicas de combate aos crimes cometidos nos rios e às comunidades ribeirinhas, além dos crimes ambientais. No ano passado também foi realizado o Curso de Salva-Vidas, com o investimento de mais de R$ 120 mil.

Desde 2019, o Estado garante investimentos estratégicos para a malha fluvial, a exemplo da implantação de duas Bases Fluviais Integradas: “Antônio Lemos”, instaladas em Breves, no Marajó, e “Candiru”, em Óbidos, no Baixo Amazonas. O Pará também conta com 84 embarcações, totalizando mais de R$ 32 milhões em investimentos, com novas lanchas, remotorização e aquisição de novos motores.