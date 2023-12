‘Elton Pé de Galinha’ é morto a tiros em São Geraldo do Araguaia

Wellington Ribeiro da Conceição, de 25 anos, o “Elton Pé de Galinha”, como era conhecido, morreu na manhã da última quinta-feira (7). O rapaz, que era temido em São Geraldo do Araguaia e, inclusive, já possuía passagens pela polícia, estava internado no Hospital Municipal desde terça-feira (5), onde deu entrada vítima de baleamento. Nenhum suspeito de envolvimento no crime foi preso, e a motivação para o assassinato ainda é desconhecida. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Pará. As autoridades não detalharam a vida pregressa do rapaz.

Segundo apurou a reportagem do Correio de Carajás, por volta das 19h30, Wellington estava ingerindo bebida alcoólica em um bar localizado na rua 21 de Abril, Setor Portelinha, no perímetro urbano do município, quando ali teria chegado um carro de marca, cor e modelo não identificados. O criminoso saiu do veículo, foi em direção à vítima e efetuou vários disparos, e em seguida empreendeu fuga.

“Durante a ação criminosa, existia ali outras quatros pessoas, que ao notarem o que estava acontecendo, correram assustadas e não souberam detalhar quem teria cometido o crime”, disse o delegado da Polícia Civil Edesio Ribeiro, ressaltando que a vítima tinha saído do presídio havia pouco tempo.

As testemunhas acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu), assim como uma guarnição da Polícia Militar. Conduzido ao hospital da cidade, Wellington Ribeiro lutou pela sobrevivência ainda por dois dias, mas seu estado clínico só se agravava cada vez mais, até que a vítima morreu às 10h de quinta. Seu corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), em Marabá, onde passou por necropsia. Um inquérito foi instaurado para dar início às investigações na tentativa de descobrir quem está por trás do crime e qual seria a motivação. As informações são do Correio de Carajás.