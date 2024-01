‘Ele queria me matar’, diz mulher que acompanhava passageiro que caiu no mar

Vitória Bárbara Momenso, de 27 anos, mulher que acompanhava Carlos Candreva, 32 anos, homem que caiu do navio “MSC Preziosa” durante cruzeiro, relatou que ele teria ameaçado matá-la antes de se jogar da embarcação. A mulher diz que eles eram “ficantes”, mas que ele ficou com ciúmes após ver mensagens suas com outros homens.

“Enquanto eu estava no banheiro, o Carlos pegou meu celular. Eu nem sabia que ele tinha a senha. Ele viu conversas minhas com outros homens e mandou print para amigos dizendo que estava pensando em me matar. Ele pretendia me matar”, afirmou ao site Metrópoles.

De acordo com Vitória, os dois tinham direito de se relacionar com outras pessoas, mas Carlos tinha ciúmes e insistia para que tivessem um relacionamento fechado. “Ele sempre dizia que eu não ligava para ele, que eu não reconhecia as coisas que ele fazia por mim. Fazia questão de jogar na cara isso”, prosseguiu.

Ela ainda relatou que antes de se jogar do navio, ele perguntou: “Você duvida?”. “Tinha gente do lado, até tinha como alguém segurar, mas ninguém teve reação. Eu estava perto da escada, não tinha como correr atrás dele. Foi muito rápido”, acrescenta.

A mulher diz que eles se conhecem há cerca de dois anos e que, anteriormente, Carlos já havia manifestado interesse em tirar a própria vida, mas se consultava com um psicólogo.

A família de Carlos culpa Vitória pelo incidente. Christiane Mota, irmã dele, diz que a “ficante” é manipuladora e se aproveita financeiramente do escritor.

“O Carlos estava praticamente falido. Ela consumia ele financeiramente. A viagem foi ele que bancou, porque era um sonho dela. Ele surtou. Ela nunca vai admitir isso, mas ela é responsável pelo o que aconteceu. Ela não jogou ele, mas quem fez ele chegar a esse ponto foi ela”, relatou.

Carlos caiu no mar na madrugada do último sábado (30) e está desaparecido desde então. As buscas são realizadas pela Marinha e entraram no terceiro dia seguido nesta segunda (1).