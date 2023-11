'Ela dizia que ele era um marido maravilhoso', diz tia de paraense morta pelo ex nos EUA

O corpo da paraense Melyssa Pereira da Costa, morta pelo ex-marido na segunda-feira (20), na cidade de Dunbury, estado de Connecticut, Estados Unidos (EUA), será liberado do instituto responsável pelas necropsias e laudos (o equivalente ao IML no Brasil) dos EUA em até sete dias. Em seguida, a família dará início ao processo de traslado do corpo de Melyssa para Parauapebas, cidade onde ela nasceu.

A família da paraense informou a O LIBERAL que a prefeitura de Parauapebas entrou em contato nesta terça-feira (21), se oferecendo para custear as despesas do traslado do corpo, orçadas em R$ 64 mil. Os amigos de Melyssa, que era aluna do curso de Biomedicina e trabalhava fazendo limpezas domésticas nos EUA, chegaram a criar ontem uma vaquinha virtual para levantar recursos para o transporte do corpo até o Brasil. O valor arrecadado será destinado a outras despesas.

“Paramos a vaquinha porque o prefeito daqui entrou em contato com a mãe dela, dizendo que ia arcar com o custo. Ficamos muito agradecidos. Fiz um orçamento com uma empresa e ficou tudo em torno de R$ 64 mil, não sabíamos como íamos trazer a Mel de volta e aí os amigos tiveram a ideia da vaquinha virtual ontem. Vamos utilizar o valor arrecadado com a vaquinha para ajuda a mãe, que ficou muito abalada com essa perda”, diz Gislene Silva, tia de Melyssa.

Sem suspeitas

Melyssa, de 21 anos, e Dheraldy Mendes, eram casados há quase quatro anos, mas se separaram há pouco mais de um mês, segundo a tia. O casal foi junto para os EUA. onde a família de Dheraldy vive. Na época, Melýssa estava grávida. O casal morava numa casa que fica na mesma rua onde os pais de Dheraldy residem. Com a separação, Melyssa ficou morando na casa com o filho, enquanto Dheraldy foi para casa dos pais. A jovem falou pouco sobre o divórcio, apenas dizendo que estava tudo bem e que a família de Dheraldy estava lhe ajudando.

“Ela casou aqui e foi grávida pra lá. Aqui nunca foram de brigar, pra gente isso tudo foi muita surpresa, ficamos em choque. Quando ela foi para lá, dizia pra gente que Deus tinha abençoado ela com um marido maravilhoso, sempre dizia isso pra gente. Quando soubemos da separação, ficamos sem entender, mas ela disse a irmã que tava bem, que a família dele estava dando apoio pra ela e que ela queria terminar a faculdade pra voltar pra cá com o filho”, diz Gislene.

Sobre Dheraldy, a tia diz que era um “jovem muito na dele” e que por isso não costumava falar com familiares de Melyssa. “Ele não era muito de conversar com a gente, falava às vezes quando vinha por aqui, mas era muito na dele. Como pareciam se respeitar e ela dizia que ele era um bom marido, achamos que estava tudo normal, foi um choque quando veio a notícia que ela estava solteira. Ela disse que estava bem, que ia seguir em frente, mas não disse os motivos, nem pra irmã, que era com quem ela tinha mais contato”, conta a tia.

Relembre

Melyssa Pereira da Costa tinha 21 anos e era natural de Parauapebas, no sudeste do Pará. A paraense conheceu Dheraldy no município e após um ano juntos foram morar para a cidade de Dunbury, no estado de Connecticut, onde os pais de Dheraldy moravam. Melyssa foi grávida para os Estados Unidos e com o tempo conseguiu entrar no curso de Biomedicina, um sonho antigo.

Para custear as despesas dos estudos e ajudar em casa, a paraense trabalhava fazendo faxinas, enquanto que o marido trabalhava numa empresa como soldador. Após quase quatro anos juntos, Melyssa pediu o divórcio e passou a viver sozinha na casa. Sua família chegou a pedir que ela voltasse após saberam da separação, mas a jovem informou que estava bem e que pretendia terminar seu curso para retornar formada.