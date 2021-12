Durante tentativa de roubo, homem faz criança de refém em loja de Parauapebas

Uma criança de aproximadamente dois anos foi feita refém por um homem identificado como João Cezar Barbosa de Oliveira, que utilizava uma tesoura, na manhã desta segunda-feira (06), por volta das 11h30, na Galeria Center, na Cidade Nova, em Parauapebas, no sudeste paraense. De acordo com o Comando de Policiamento Regional II (CPR II), do 23º Batalhão da Polícia Militar, a ação ocorreu enquanto o homem tentava roubar uma loja da galeria.

A mãe do menino, que também estava na loja, relatou aos policiais que o acusado chegou ao local anunciado o roubo. Num primeiro momento, ele manteve mãe e filho de reféns. "A vítima tentou livrar-se e o acusado arrebatou a criança dos braços da mãe logo. Em seguida, pegou uma tesoura e começou ameaçá-la [a criança] de morte, exigindo dinheiro", detalhou o registro da ocorrência.

Segundo o CPR II, o homem estava descontrolado e exigia uma quantia em dinheiro enquanto segurava a criança. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que o menor estava na condição de refém. A mãe aparece bem perto, de joelhos, cercada por populares, pedindo para que o acusado soltasse o menino. Em um outro vídeo, foi registrado o momento em que os populares avançaram em cima do acusado. Ele tentou fugir, mas foi logo mobilizado por esse grupo de cidadãos.

Após os curativos e medicações, o acusado juntamente com as vítimas foram encaminhados até a delegacia de polícia Civil para procedimentos cabíveis. "Foi dada voz de prisão, onde foi necessário o uso de força para algemá-lo, sendo conduzido para a emergência do HMP, haja vista que o mesmo possuía lesões pelo corpo, que no Hospital, mesmo algemado tentou pegar a arma de um policial", detalhou no registro divulgado pelo CPR II. Segundo a polícia, a criança passa bem.