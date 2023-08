Durante brincadeira, crianças encontram corpo em decomposição em área de mata de Parauapebas

Um grupo de crianças que brincava em um terreno tomado por mato encontrou um corpo em avançado estado de decomposição na noite da última terça-feira (29). O cadáver foi descoberto em uma área de construção localizado na Rua T, da localidade Palmares Sul, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Moradores relataram que já vinham sentindo um forte odor exalado do local há um tempo, mas, por conta do estado e da aparência em que o cadáver se encontrada, achavam que se tratava de um animal morto. As informações são do Correio de Carajás.

De imediato, a polícia foi acionada e uma equipe de investigadores da Divisão de Homicídios, da Seccional de Polícia Civil, esteve no local para verificar a denúncia. As investigações preliminares apontam que o corpo possa ser de um adolescente. Mas, caberá à Polícia Científica dar a constatação final sobre a causa da morte e identidade da vítima. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC e aguarda retorno.