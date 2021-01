Dupla vai entregar cocaína paga via PIX e é presa em Parauapebas

Um "delivery" de cocaína foi frustrado em Parauapebas, no sudeste paraense, após a dupla responsável pela entrega ser presa na noite de quarta-feira (20), no município do sudeste paraense. João Marcos Nunes dos Santos e Guilherme Eduardo Silva dos Reis, de idade não informada, foram presos pela equipe da Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas (Rocam). Os dois foram detidos após um deles, Guilherme, ser abordado no Bairro União, durante a entrega do produto entorpecente.

A droga seria entregue a uma motorista de aplicativo, que pagou a compra via PIX. A transferência de R$100 foi feita para uma conta em nome da esposa de João Marcos, sócio de Guilherme. No quarto do rapaz capturado, foi encontrado uma balança de precisão e um papelote de cocaína.

Ele também indicou à Rocam o endereço de João Marcos, no Bairro Tropical. Com a chegada dos policiais na residência dele, o acusado teria colocado a mão na cintura, sugerindo estar armado.

Segundo informações do portal Correio de Carajás, foi aí que um disparo, por parte da polícia, atingiu o portão da casa. Neste momento, João Marcos e a esposa, que não teve a identidade informada, teriam corrido para o interior da residência com um saco branco na mão.

Os policiais conseguiram entrar no imóvel e encontraram o casal dentro do banheiro. Do lado de fora, eles teriam ouvido quando a dupla deu descarga. Minutos depois, os dois teriam aberto a porta e, no fundo do vaso sanitário, haveria uma substância de cor branca e sacos vazios.

Em seguida, os policiais começaram as buscas dentro da casa. Eles encontram uma quantidade de crack em cima do guarda-roupa. Também havia maconha na cozinha, em um pote guardado dentro da geladeira. Aos policiais, João Marcos confirmou ter recebido a transferência através do PIX.

No quarto de Guilherme, responsável pela entrega, havia uma balança de precisão e um papelote de cocaína.

Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Parauapebas, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.