VÍDEO: dupla tenta saquear carro debaixo d’água em Salinas

Circulam pelas redes sociais, na tarde deste sábado (15), alguns vídeos mostrando uma dupla possivelmente tentando saquear uma caminhonete que foi engolida pela água, em Salinópolis, no nordeste paraense.

Nas imagens, um homem chega a abrir a porta do veículo para roubar alguns pertences, enquanto o comparsa segura a traseira do carro para tentar equilibrá-lo.

“O dono foi embora e deixou ali. Olha lá, dois ‘ratão’ agora depenando o carro do cara. Tomara que aquela porta trave com ele dentro do carro”, narrou uma testemunha, enquanto gravava a ação.

O carro ficou bastante danificado. Populares ajudaram a prender o veículo com um cabo de aço, para que ele pudesse ser levado pelo caminhão guincho.