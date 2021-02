Dupla suspeita de roubar van na Br-010 é presa em Altamira

Dois homens suspeitos de terem roubado uma van na rodovia federal BR-010, em Altamira, foram presos pela Polícia Militar na última quinta-feira (11), no município do sudoeste paraense. Três armas de fogo e uma réplica de pistola foram apreendidas durante a ação.

Segundo a polícia, após levantamento de informações feito pelo setor de inteligência, a unidade conseguiu rastrear a tornozeleira eletrônica de um dos suspeitos, que foi reconhecido pelas vítimas como participante da ação criminosa, que ocorreu na quarta (10).

Imediatamente os policiais acionaram equipes do Grupamento Tático Operacional (GTO) e Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) e foram até o endereço rastreado, na rua São Luís, bairro Nagibão 2. Os agentes realizaram o cerco e capturaram os dois suspeitos.

Com eles, os policiais apreenderam três armas de fogo manufaturadas, carregadas com munições (calibres 28, 26 e 38), uma réplica de arma de fogo e R$ 70, que era parte do dinheiro roubado dos passageiros da van.

Todo o material apreendido e os suspeitos, que não tiveram suas identidades divulgadas, foram apresentados na 13ª Seccional Urbana de Paragominas, para a realização dos procedimentos de competência da Polícia Civil.