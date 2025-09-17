Dupla suspeita de participar de quadrilha especializada a roubo de cargas é presa em Belém

Dois homens foram presos na tarde desta quarta-feira (17), no distrito de Icoaraci, em Belém, suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubo de cargas. Segundo a Polícia Civil, eles estariam envolvidos em um assalto a um carregamento de charque registrado em julho deste ano, no conjunto Canarinho, bairro Parque Verde, na capital.

O delegado Augusto Potiguar, diretor da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), explicou como os suspeitos, que tinham mandado de prisão em aberto, atuavam. “Ao chegar no local de entrega, normalmente o proprietário da carga e o motorista eram rendidos, ficavam sob arma de fogo e eram mantidos em cárcere. Inclusive, chegava a ter a transferência de valores das contas dessas pessoas via PIX para subtrair mais dinheiro dos proprietários”, contou.

Investigação e apreensões

Potiguar afirma que os suspeitos detidos eram responsáveis pela lavagem do dinheiro que era adquirido a partir desses crimes. Além disso, os agentes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, nos quais foram confiscados celulares e dinheiro. O delegado ressaltou que a realização dessas ordens judiciais será importante para que as apurações possam continuar e localizar os demais integrantes da quadrilha.

“A gente percebeu que é um grupo que se especializou nesse tipo de ação e vinha buscando atuar em uma zona de conforto deles, próximos de onde residiam. Hoje a gente demonstra que a Polícia Civil vai atrás não só daqueles que agem diretamente na prática de um crime, mas de todos que participam ou colaboram dessa ação delituosa, seja auxiliando ou prestando favores de locomoção, como também aqueles que tentam viabilizar o benefício financeiro do crime”, destacou.

Próximos passos da Polícia Civil

O delegado Augusto informou que outros suspeitos já foram identificados e estão sendo procurados pelos agentes. “A gente espera que, com esses mandados cumpridos nesta quarta, a gente consiga e logre êxito em levar todos eles à responsabilização criminal”, finalizou. A dupla detida foi encaminhada até a DRCO. Eles seguem à disposição da Justiça. E o caso segue sendo apurado pela PC.