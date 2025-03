Dupla suspeita de latrocínio é presa pela Polícia Civil em Pacajá

Dois homens identificados como Divino Silva Peregrino e João Paulo da Silva Resplandes foram presos suspeitos do crime de latrocínio majorado em Pacajá, no sudoeste do Pará. A captura dos investigados ocorreu após uma ação das polícias Civil e Militar, realizada na segunda-feira (17/3). A dupla presa é suspeita de envolvimento no assassinato de Valdei Oliveira Alves, executado após ter a motocicleta roubada no sábado (15/3), no bairro Colinas.

Segundo a Polícia Civil, as investigações iniciaram após o corpo de Valdei ser encontrado em uma área de mata na rua DNR. A vítima apresentava sinais de violência e estava com um pedaço de madeira sobre a cabeça. A PC teve acesso a imagens de câmeras de segurança que auxiliaram na identificação dos suspeitos. O vídeo, conforme as apurações policiais, mostra a vítima trafegando na via em uma motocicleta modelo Honda Pop e os dois suspeitos estão como carona no veículo. Em certo momento, é possível ouvir que Valdei gritou pedindo socorro e repetia diversas vezes o nome de João Paulo. Ainda pelas imagens, é possível ver a dupla suspeita saindo do local pilotando a moto da vítima. Valdei não foi mais visto.

Após as diligências para localizar os suspeitos, a Polícia Militar deteve João Paulo. Ele teria confessado o crime e confirmado o envolvimento do comparsa, Divino Silva. As equipes policiais, em seguida, prenderam Divino. Ele também confessou a participação no latrocínio. Os suspeitos indicaram ainda o local onde estava a motocicleta da vítima, que foi localizada em uma área de vegetação e apreendida. Os suspeitos foram presos na Delegacia de Polícia Civil de Pacajá e autuados em flagrante pelo crime de latrocínio.