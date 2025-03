Homem é encontrado morto em Pacajá; polícia investiga latrocínio

Valdei Oliveira Alves foi encontrado morto na manhã deste sábado (15) às margens da rua DNR, no bairro Colinas, em Pacajá, região sudoeste do Pará. Um pedaço de madeira estava sobre sua cabeça, e a Polícia Civil investiga o caso como um possível latrocínio, roubo seguido de morte.

De acordo com informações da Polícia Militar, moradores acionaram uma viatura por volta das 6h30, ao se depararem com o corpo da vítima. A Polícia Civil chegou ao local em seguida para iniciar as investigações.

Valdei Oliveira apresentava um corte na parte posterior da cabeça, possivelmente causado pelo pedaço de madeira encont​rado na cena do crime. Familiares informaram que ele não tinha histórico de envolvimento com drogas ou bebidas alcoólicas e que havia saído de casa por volta das 20h da noite anterior para dar uma volta. A motocicleta da vítima, uma Honda Pop 110 preta, ainda não foi localizada, fato esse que levou a Polícia Civil a tratar o caso com um possível latrocínio.

O corpo de Valdei foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí para exames cadavéricos. A polícia realiza diligências para identificar e prender o suspeito do crime. Informações que ajudem a Polícia Civil nas investigações do caso podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).