Dupla suspeita de integrar facção criminosa é presa no distrito de Outeiro

A ação ocorreu nesta quinta-feira (22)

O Liberal
fonte

Dupla suspeita de integrar facção criminosa é presa em no distrito de Outeiro. (Foto: Agência Pará)

Dois homens suspeitos de integrarem uma organização criminosa foram presos em flagrante no distrito de Outeiro, em Belém, na madrugada desta quinta-feira (22). Conforme as autoridades policiais, além de integrar o crime organizado, a dupla era responsável pela distribuição de entorpecentes na região.

A ação foi realizada por equipes das Rondas Ostensivas Tático Móvel da Polícia Militar (Rotam) e contou com o apoio de agentes de segurança do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu). Após chegar ao local identificado como esconderijo dos suspeitos, os agentes realizaram o cerco dos suspeitos tanto pela área de rio quanto pelo terreno das redondezas.

De acordo com as forças policiais, houve troca de tiros com os suspeitos assim que a dupla percebeu a aproximação dos policiais. No entanto, os homens foram detidos e capturados. Posteriormente, foram encaminhados para os procedimentos cabíveis, permanecendo à disposição da Justiça.

Combate

A operação dá continuidade às ações de fiscalização e policiamento no distrito de Outeiro, com foco no combate ao crime organizado, conforme destaca o secretário de Segurança Pública do Estado, Ed-Lin Anselmo.

“Essa ação demonstra, mais uma vez, a força da integração entre as nossas equipes de segurança. O trabalho conjunto do Grupamento Fluvial com a Rotam reforça a presença do Estado no distrito de Outeiro e o nosso compromisso permanente no enfrentamento ao crime organizado. Estamos intensificando o policiamento e as ações de fiscalização para garantir mais segurança à população, combatendo de forma firme os grupos criminosos e o tráfico de drogas no nosso Estado”, afirma. 

