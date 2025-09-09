Dupla suspeita de fraudes eletrônicas que desviou R$ 1 milhão é presa no Pará

Dois homens suspeitos de envolvimento em fraudes eletrônicas foram presos pela Polícia Civil, no Pará, nesta terça-feira (9). A operação “Specchio” foi deflagrada em apoio à PC do Rio Grande do Sul, que investiga uma organização criminosa especializada em crimes cibernéticos, falsificação de documentos e uso de identidades falsas. Os suspeitos foram detidos no município de Marabá, sudeste do Pará. Na ação de investigação, cinco mandados de busca e apreensão também foram cumpridos na cidade. Segundo a PC, aproximadamente R$ 1 milhão foram desviados com o golpe.

A operação foi realizada por agentes da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC), com o auxílio das divisões operacionais (DCCEP, DCDI, DCCV e CAF) e do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), por intermédio do NAI de Marabá. Durante a ação conjunta, foram realizados levantamentos que identificaram dois integrantes do grupo criminoso no Pará, que seriam responsáveis pelo cadastro fraudulento na plataforma, assinatura eletrônica do Termo de Cessão de Créditos e utilização de contas abertas com documentos falsos da vítima. De acordo com a apuração, os suspeitos inseriam sua própria imagem facial por meio de manipulação de imagens ("deepfake"), vinculando-a a cadastros fraudulentos em instituições financeiras digitais.

Nas ações, o grupo criminoso utilizava mecanismos complexos utilizados para lavagem de dinheiro e ocultação de bens e valores e manipulação de imagens para o desvio de dinheiro. Após a prática, os valores eram imediatamente diluídos para contas bancárias de diferentes titularidades, em várias regiões do Brasil, feitas por transferências via PIX, tornando ainda mais complexa a rastreabilidade dos valores e a identificação dos envolvidos.

As equipes policiais seguem em ação conjunta para identificar os demais integrantes da organização criminosa. Os dois integrantes foram encaminhados à delegacia local para passarem pelos procedimentos cabíveis e ficarão à disposição da Justiça.