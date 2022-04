Dupla suspeita de cometer crimes em Novo Progresso é morta durante intervenção policial

Uma intervenção policial resultou na morte de duas pessoas na madrugada de quarta-feira (6), em Novo Progresso, sudoeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, a dupla seria suspeita de cometer crimes no município, e teria reagido a uma abordagem policial. Com eles, a PM diz ter apreendido duas armas de fogo que teriam sido utilizadas na troca de tiros com os policiais.

Segundo informações do portal Confirma Notícia, a polícia afirma que chegou até a dupla após receber denúncias anônimas de que os dois estariam cometendo diversos crimes em Novo Progresso. Um cerco foi feito na casa onde os suspeitos estavam. Durante a abordagem, ambos teriam reagido e feito disparos contra os policiais, que revidaram e atiraram de volta. Eles foram atingidos pelos disparos e ficaram caídos na rua.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada para atender os dois homens, cujos nomes não foram divulgados, mas a morte foi constatada pelos socorristas. A Polícia Civil esteve no local realizando os procedimentos, e os corpos foram removidos pela Polícia Científica do Pará (PCP) para o Instituto Médico Legal (IML).