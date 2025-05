Dupla suspeita de assaltar e agredir idoso no terminal rodoviário de Itaituba é presa

Dois homens que assaltaram e agrediram um idoso de 84 anos em Itaituba, no sudoeste do Pará, foram presos pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (29). O crime ocorreu durante a madrugada no terminal rodoviário do município, quando Raimundo Luis de Souza aguardava um ônibus para Jacareacanga e foi abordado pela dupla ao se dirigir ao banheiro do local. Os investigados levaram R$ 1.600 em dinheiro e os pertences da vítima.

VEJA MAIS

Após o crime, a Polícia Militar, com apoio do Grupamento Águia, iniciou as buscas. Imagens de câmeras de segurança, que registraram o momento em que o idoso foi seguido pelos agressores, auxiliaram na identificação dos suspeitos. Após a prisão, eles foram encaminhados para a 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba, onde foram realizados os devidos procedimentos.

Segundo os familiares de Raimundo, o idoso passou recentemente por uma cirurgia ocular e, devido às agressões ocorridas no assalto, ficou gravemente ferido. Os familiares queriam, principalmente, tentar recuperar os documentos da vítima que foram levados pelos dois suspeitos.

Para a Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou que a vítima já foi ouvida. "Equipes realizam buscas para identificar os suspeitos do crime, e analisam imagens das câmeras de segurança, que podem ajudar na investigação", comunicou a instituição.