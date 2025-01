Dupla que furtou loja no Marajó é presa com diversos itens do roubo

A Polícia Militar prendeu dois homens por furto e tráfico de drogas em Breves, no arquipélago do Marajó, na tarde desta terça-feira (7). A operação, que envolveu equipes do 9º Batalhão de Polícia Militar (9BPM), recuperou parte dos objetos furtados de um comércio local e apreendeu entorpecentes.

A ação teve início após a vítima registrar que sua loja havia sido arrombada durante a madrugada e dela teriam sido levados semijoias, calçados, produtos de perfumaria, materiais de manicure, cadeados e diversos outros itens. A guarnição policial foi acionada e localizou o suspeito, identificado como Ederaldo da Silva Santos, que confessou o crime e indicou onde os objetos furtados haviam sido deixados.

Durante as diligências, os policiais chegaram à residência de João Mateus Oliveira Marques, com quem encontraram 15 porções de substância análoga à pedra de óxi. Em buscas na casa, foram apreendidas outras 24 porções da mesma substância, duas pedras maiores totalizando 14,54 gramas, um par de sandálias supostamente furtadas e outros objetos.

Em outra residência, a polícia encontrou uma bolsa com joias douradas, dinheiro em espécie no valor de R$ 227,75, um celular e um documento de identidade em nome de Otávio de Jesus Pereira Leão. A testemunha Naiara Ferreira de Carvalho presenciou a apreensão dos objetos.

Os suspeitos foram encaminhados para a unidade da Superintendência de Polícia Civil (Sudepol) para os procedimentos legais. Segundo a PM, ambos foram apresentados sem lesões corporais. A operação foi conduzida por equipes de recobrimento e apoio do 9BPM, sob coordenação do Comando de Policiamento Regional XII (CPR XII) do Marajó Ocidental.