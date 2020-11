Dupla que comercializava armas é presa em flagrante, em Placas

Dois homens foram presos pelos crimes de comércio e posse ilegais de arma de fogo, no último sábado (31), no município de Placas, oeste paraense. Além das prisões, a Polícia Militar informou que apreendeu com os suspeitos armas, drogas, dinheiro e celulares.

De acordo com a PM, um dos homens foi preso em um bar, após uma denúncia de que ele estaria tentando vender uma pistola calibre 6,35 mm. Com ele, foram encontrados R$ 1.640 em dinheiro que, segundo ele, teriam sido recebidos pela venda da arma.

No bar, os militares encontraram uma espingarda cartucheira, calibre 20, seis celulares, seis pen drives, três relógios, três perfumes e dois papelotes de crack. O suspeito foi preso em flagrante.

Os policiais também conseguiram localizar o suposto comprador da pistola, que tentou enterrá-la no quintal da casa onde estava, mas foi descoberto. Ele e o vendedor da arma foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil junto com os objetos apreendidos.