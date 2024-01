Dupla morre em troca de tiros com policiais no distrito de Outeiro

Dois homens morreram na tarde desta sexta-feira (26), em Outeiro, distrito de Belém, durante uma intervenção policial. Segundo as informações iniciais, os dois suspeitos estariam armados e eram apontados como membros de uma facção criminosa responsável por extorquir comerciantes da localidade. Durante a ação policial, a dupla teria feito disparos contra equipes das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), da Polícia Militar, e acabaram sendo alvejados.

A ação policial iniciou por volta de 16h, após uma denúncia feita à guarnição da Rotam, informando sobre as práticas dos dois homens. O denunciante teria relatado que os suspeitos estariam cobrando uma taxa dos comerciantes do bairro e também se organizando para fazer ataques contra agentes de segurança pública. Diante das informações, os agentes solicitaram apoio do 26º BPM, responsável pela área, e se dirigiram ao endereço informado no relato, na rua Paulo Amanajás. No local, os agentes se depararam com os dois suspeitos, que estavam armados, comprovando a denúncia.

Quando os suspeitos perceberam a chegada da polícia tentaram fugir e fizeram disparos contra as guarnições. A dupla entrou em uma residência, momento em que foram alcançados pelos PMs. Na troca de tiros, ambos foram atingidos. Os policiais conduziram os suspeitos na viatura até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, mas, eles morreram logo após dar entrada na emergência.

Os agentes retornaram para a Delegacia de Outeiro, onde apresentaram um revólver calibre 38, com três munições deflagradas e uma intacta; além de um segundo revólver calibre 32, que estava com a numeração raspada, com duas munições deflagradas e duas intactas.