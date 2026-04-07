Dupla morre e outros dois suspeitos são presos após confronto com PM em Tucuruí

Uma intervenção policial terminou com dois homens mortos e outras duas pessoas presas na noite de segunda-feira (6), no bairro Jardim Alcobaça, em Tucuruí, sudeste do Pará. De acordo com as primeiras informações, o grupo seria suspeito de envolvimento em roubos de motocicletas na região.

Conforme as informações, durante a abordagem realizada por uma guarnição da Polícia Militar, os suspeitos teriam reagido, o que resultou em confronto.

"A Polícia Militar do Pará informa que, durante operação do 13º Batalhão (13º BPM), no bairro Jardim Alcobaça, para averiguar a atuação de um grupo suspeito de roubos na região, dois indivíduos efetuaram disparos contra os agentes, que reagiram à agressão. Os suspeitos foram atingidos e socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiram aos ferimentos", detalhou a nota.

Um terceiro suspeito e uma mulher foram detidos e encaminhados para a delegacia, onde passaram pelos procedimentos legais. "Em um imóvel onde o grupo se escondia, foram encontrados relógios, aparelhos celulares e outros dispositivos eletrônicos, possivelmente oriundos de roubos. Também foram apreendidas quatro armas de fogo. A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para a realização dos procedimentos cabíveis", disse a PM.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades. Até o momento, as identidades dos envolvidos não foram oficialmente divulgadas. A Polícia Civil confirmou que dois suspeitos morreram após confronto com a Polícia Militar. "Com eles, foram apreendidas duas armas de fogo e duas armas de fabricação caseira. A Seccional de Tucuruí apura o caso", destacou.