Filho assiste à morte do pai e baleamento da mãe por dupla de assassinos

Moradores do município de Tailândia ficaram chocados com a frieza de uma dupla de assassinos no nordeste paraense. Os criminosos mataram um homem e atiraram nas pernas de uma mulher na frente do filho do casal. O crime ocorreu por volta das 21h da noite do último sábado, dia 6. Conhecido como "Magrão", Patrick Allan, de 25 anos, não resistiu ao ser alvejado com disparos de arma de fogo. Já a mulher dele, que foi baleada nos dois joelhos, foi socorrida e conseguiu sobreviver.

Segundo informações do portal Correio de Carajás, o casal estava dentro da casa onde morava, no pátio de uma serraria localizada na entrada da Vicinal 10, quando a dupla invadiu o local e matou o jovem com diversos tiros. Em seguida, os criminosos teriam se direcionado para a mulher e disparado nos dois membros inferiores da vítima, que ficou imóvel por conta do ferimento nos joelhos.

Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Tailândia, onde segue internada e sem risco de morte. Ela deverá prestar depoimento nesta semana. Já o filho do casal, que presenciou toda a barbárie, precisou passar por atendimento psicológico.

Até a publicação desta reportagem, a motivação do crime continuava desconhecida. Os assassinos fugiram após a ação criminosa. Nenhum dos envolvidos foi identificado.

Um inquérito policial foi aberto na Delegacia de Polícia Civil de Tailândia para investigar o caso.