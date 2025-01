Dupla invade clínica e aterroriza clientes e funcionários em Moju

Uma dupla de criminosos invadiu e assaltou uma clínica localizada no bairro Parolândia, em Moju, no início da tarde desta quarta-feira (8), aterrorizando clientes e funcionários que estavam no interior do espaço.

Os dois assaltantes invadiram o estabelecimento e levaram celulares e uma quantia em dinheiro ainda não divulgada. O crime foi registrado por uma câmera de monitoramento do estabelecimento, que capturou a chegada dos indivíduos. Ambos chegam ao local usando bonés. Um dos indivíduos chega a cobrir o rosto com a camisa.

Segundo relatos, a dupla agiu rapidamente, causando medo e tensão entre funcionários e pacientes que estavam no local. A gravação mostra que os dois entraram logo anunciando o assalto, que durou poucos minutos. Após o crime, os suspeitos fugiram numa motocicleta e a Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência.

Equipes da PM informaram que estão realizando incursões na região para localizar e prender os autores do assalto, no entanto, até a noite de hoje, ninguém foi preso. Até o momento, não houve informações sobre suspeitos ou sobre a recuperação dos itens roubados.

A reportagem do jornal Amazônia entrou em contato com a Polícia Civil e com a Polícia Militar para saber mais detalhes e aguarda retorno.