Dupla invade casa, mata homem e atira nos dois joelhos de sua esposa em Tailândia

Um jovem foi assassinado a tiros e sua esposa foi ferida nos dois joelhos em um atentado na noite deste sábado, 06, em Tailândia, município do nordeste paraense. Patrick Alan Bittencourt Kemes, de 25 anos, morreu no local, dentro da casa onde morava, enquanto a mulher foi ferida gravemente na perna pelos atiradores.

A 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) relatou que o caso foi por volta das 20h30, pois minutos depois, os policiais de plantão receberam o chamado para atender à ocorrência de um duplo baleamento próximo à Estrada Vicinal 10, às margens da Rodovia PA-150.

Quando as duas guarnições chegaram ao ponto exato descrito na denúncia, uma casa onde funcionava uma serraria e foi cedida ao casal, encontraram Alan já morto e sua esposa ao lado, com ferimentos graves de arma de fogo na perna. Até o momento, se sabe apenas que o crime foi cometido por dois homens armados. O filho do casal, uma criança, presenciou toda a ação.

O 14º Grupamento Bombeiro Militar foi acionado e socorreu a mulher para o Hospital Geral de Tailândia, onde foi encaminhada para cirurgia e constatado que ela não corre risco de morte. Ainda não há informações do que pode ter servido de motivação para execução de Patrick, e nem quem são os dois homens que cometeram os crimes de lesão corporal e homicídio. Além dos militares, policiais civis estiveram no local, e encontraram estojos de munição calibre .380. O caso segue sob investigação.