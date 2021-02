Casal é morto a tiros dentro de pet shop; suspeito fugiu de moto

A jovem Priscila Pinheiro Negrão, de 22 anos, e seu companheiro Gullit de Sousa Lopes, de 32, foram mortos a tiros no começo da noite deste sábado, 06, em Marapanim, município do litoral nordeste paraense. Os dois foram assassinados por um homem que chegou ao pet shop onde o casal estava na companhia de um comparsa, de motocicleta, e depois de disparar contra seus alvos, voltou para o veículo e fugiu em alta velocidade. A jovem morreu no local, enquanto seu companheiro faleceu minutos depois, no hospital.

egundo a Polícia Civil que atua no município litorâneo, era pouco depois das 18h quando o casal chegou ao pet shop na avenida Barão do Rio Branco, centro do município. Gullit foi advertido pela funcionária do estabelecimento a não entrar na loja sem máscara de proteção, e por isso, ele voltou ao carro para apanhar o acessório. Nesse momento, fora da loja, ele deu de cara com o assassino, que havia acabado de saltar da moto.

O homem disparou contra Gullit e, em seguida, entrou no pet shop e disparou contra Priscila. Depois de balear os dois, ele fugiu com o comparsa que o aguardava na moto. Ainda segundo a Polícia Civil, a mulher morreu no local, sem qualquer chance de ser socorrida, enquanto Gullit foi levado ainda com vida ao Hospital Municipal de Marapanim. Contudo, ele morreu em decorrência dos ferimentos.

As investigações demonstraram que o casal morto tinha envolvimento com o tráfico de drogas, sendo que Priscila havia sido presa recentemente pelo crime, conforme demonstra uma busca pelo seu nome do site do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). O casal estaria morando em Curuçá, mas por algum motivo, saíram de lá às pressas para fixar residência no município vizinho, onde foram executados.

O caso vem sendo tratado como um "acerto de contas" do tráfico de drogas, mas as investigações, chefiadas pelo delegado João Teixeira, continuam para se chegar à elucidação.