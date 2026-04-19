Dupla em moto executa adolescentes a tiros na frente de casa no Pará

Dois adolescentes foram mortos a tiros no município de Tailândia, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na noite de sábado (18), no conjunto Cidade de Deus, em frente à casa onde as vítimas moravam. Até o momento, somente um dos menores foi identificado. Ele é Derivam de Almeida, mais conhecido como Riquelme. A segunda vítima, que chegou a ser socorrida para um hospital, mas não resistiu, ainda não teve o nome oficialmente divulgado.

Conforme as informações iniciais, o crime ocorreu por volta de 21h. Testemunhas relataram que os autores do homicídio são dois suspeitos que chegaram de motocicleta. Os atiradores foram até a residência dos jovens, na Rua 04, e teriam chamado por Riquelme. Quando a vítima apareceu, os suspeitos invadiram o imóvel e levaram o jovem para a frente da casa, onde ele foi executado.

O segundo adolescente que estava no imóvel teria tentado fugir para os fundos da casa, mas foi baleado. Moradores acionaram a Polícia Militar ao ouvirem os tiros. Quando a guarnição chegou ao local, encontrou Riquelme morto no lado de fora da casa. Os atiradores já tinham fugido. O outro jovem alvejado foi socorrido por uma ambulância que foi chamada por moradores. Ele foi levado ao Hospital Geral do município, mas evoluiu a óbito após receber cuidados médicos.

Não há informações sobre qual seria a motivação para o crime ou quem seriam os atiradores. Informações foram coletadas para ajudar na elucidação do homicídio. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.