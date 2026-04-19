Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Dupla em moto executa adolescentes a tiros na frente de casa no Pará

Não há informações sobre qual seria a motivação para o crime ou quem seriam os atiradores

O Liberal
fonte

Adolescente é morto a tiros e homem é baleado em Tailândia. (Foto: Portal Tailândia)

Dois adolescentes foram mortos a tiros no município de Tailândia, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na noite de sábado (18), no conjunto Cidade de Deus, em frente à casa onde as vítimas moravam. Até o momento, somente um dos menores foi identificado. Ele é Derivam de Almeida, mais conhecido como Riquelme. A segunda vítima, que chegou a ser socorrida para um hospital, mas não resistiu, ainda não teve o nome oficialmente divulgado.

Conforme as informações iniciais, o crime ocorreu por volta de 21h. Testemunhas relataram que os autores do homicídio são dois suspeitos que chegaram de motocicleta. Os atiradores foram até a residência dos jovens, na Rua 04, e teriam chamado por Riquelme. Quando a vítima apareceu, os suspeitos invadiram o imóvel e levaram o jovem para a frente da casa, onde ele foi executado.

O segundo adolescente que estava no imóvel teria tentado fugir para os fundos da casa, mas foi baleado. Moradores acionaram a Polícia Militar ao ouvirem os tiros. Quando a guarnição chegou ao local, encontrou Riquelme morto no lado de fora da casa. Os atiradores já tinham fugido. O outro jovem alvejado foi socorrido por uma ambulância que foi chamada por moradores. Ele foi levado ao Hospital Geral do município, mas evoluiu a óbito após receber cuidados médicos.

Não há informações sobre qual seria a motivação para o crime ou quem seriam os atiradores. Informações foram coletadas para ajudar na elucidação do homicídio. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homicídio em tailândia

adolescente é morto a tiros
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Dupla em moto executa adolescentes a tiros na frente de casa no Pará

Não há informações sobre qual seria a motivação para o crime ou quem seriam os atiradores

19.04.26 7h45

PRISÃO

PM prende mulher suspeita de atrair jovem para execução em Ananindeua

Vítima foi encontrada em área de mata com marcas de violência; amiga teria atraído jovem até o local

18.04.26 19h10

MEDIDA

Justiça ordena internação de menor por estupro coletivo em Copacabana após comprovação de emboscada

A Justiça aplicou a medida de internação ao adolescente, com proibição de atividades externas nos primeiros seis meses

18.04.26 18h37

POLÍCIA

Suspeito de feminicídio em Ananindeua tem passagem por tráfico de drogas, diz delegado

Suspeito foi localizado em Bragança após fugir da Região Metropolitana de Belém

18.04.26 17h47

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Jovem é encontrada morta com marcas de tortura em área de mata em Ananindeua; ex-namorado é preso

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Enfrentamento ao Feminicídio e Outras Mortes Violentas em Função de Gênero (Defem)

16.04.26 15h32

HOMICÍDIO

Dupla em moto executa adolescentes a tiros na frente de casa no Pará

Não há informações sobre qual seria a motivação para o crime ou quem seriam os atiradores

19.04.26 7h45

PRISÃO

PM prende mulher suspeita de atrair jovem para execução em Ananindeua

Vítima foi encontrada em área de mata com marcas de violência; amiga teria atraído jovem até o local

18.04.26 19h10

INVESTIGAÇÃO

Suspeitos de envolvimento em ataque a tiros contra casal morrem em intervenção policial em Castanhal

A ação ocorreu na tarde desta sexta-feira (17)

17.04.26 23h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda