Dupla é presa suspeita de roubo e sequestro em Marabá

Dois homens foram presos na noite da última quarta-feira (12), pela Polícia Militar do Pará (PMPA), suspeitos de envolvimento em um roubo seguido de sequestro, ocorrido em Marabá, sudeste do Pará. A abordagem foi feita após os policiais identificarem a dupla Edesio Jhonata Souza Petri e Messias Lopes da Silva em atitude suspeita em uma motocicleta no bairro Independência, núcleo Cidade Nova. As informações são do Portal Debate. A Redação Integrada de O Liberal aguarda nota da PMPA.

Durante a abordagem, Edesio confessou a participação no roubo de um veículo HB20, ocorrido dois dias antes, e forneceu informações sobre o paradeiro de um adolescente envolvido na ação criminosa. O adolescente, localizado com o apoio de outra guarnição, confirmou sua participação no crime e indicou a possível localização de um quarto suspeito, conhecido como Biel, que estaria de posse da arma utilizada no roubo e do celular da vítima.

Segundo a polícia, a guarnição se dirigiu ao local indicado, mas não conseguiu localizar o quarto suspeito. Os detidos foram encaminhados à 21ª Seccional para os procedimentos legais. A Polícia Civil continua as investigações para capturar o quarto envolvido e recuperar os itens roubados.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.