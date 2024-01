Dupla é presa suspeita de roubo de motocicleta, em Castanhal

Dois homens foram capturados na quarta-feira (17), suspeitos de serem os autores de um roubo a uma motocicleta, no bairro Caiçara, em Castanhal, região Metropolitana de Belém. Conforme as informações do 5º Batalhão de Polícia Militar, tudo iniciou após a vítima relatar o crime e informar que o veículo teria rastreador GPS. Os agentes chegaram até os suspeitos e realizaram a prisão.

Segundo a PM, a ocorrência começou quando agentes do motopatrulhamento (Falcão), realizavam rondas e foram informados, via Núcleo Integrado de Operações (NIOP), que dois homens haviam roubado uma moto. A vítima informou que o veículo possuía rastreador e que a localização estava apontando para o bairro Jaderlândia, próximo ao ramal do Cupiúba.

Ao chegar no local, os agentes identificaram um dos suspeitos que estava com o capacete da vítima nas mãos. Os policiais fizeram a abordagem e questionaram o homem sobre o caso. Ele disse que era um dos envolvidos no crime, informou onde havia escondido o veículo e contou que o outro homem que participou do roubo havia fugido. Após alguns minutos, militares do Policiamento Rural informam que conseguiram interceptar o segundo suspeito do crime.

Os dois homens, juntamente com as duas motocicletas utilizadas no crime, foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Castanhal, para a realização dos procedimentos cabíveis.