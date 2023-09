Dupla suspeita de envolvimento com roubo de moto morre em ação policial, em Cametá

Dois homens identificados como Adrian Pinheiro Ramos e “Dodola” morreram, na tarde da última terça-feira (5), durante uma ação da Polícia Militar, na vila do Carmo, distrito do município de Cametá, nordeste paraense. Os dois foram alvejados a tiros e socorridos ao Hospital Municipal de Mocajuba, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. A dupla teria envolvimento com o roubo de motocicletas na área da PA-151. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Com os dois suspeitos, a polícia apreendeu duas armas, sendo um revólver, calibre 38, com três munições (duas intactas e uma deflagrada), e outro armamento de fabricação artesanal, do mesmo calibre, com duas munições (uma intacta e uma deflagrada), além de uma faca. O material foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Mocajuba, onde o caso foi registrado.

A ocorrência teve início depois que a Polícia Militar recebeu a informação de que dois homens estariam armados nas proximidades da PA-151 e supostamente se preparavam para roubar motocicletas na área informada. As guarnições se deslocaram ao endereço informado e, próximo da comunidade Seringueira, entre vila do Carmo e Porto Grande, avistaram a dupla suspeita, que estava a pé.

Na versão da PM, assim que os suspeitos perceberam a aproximação das viaturas, tentaram fugir. Receberam voz de parada, mas não obedeceram. Ainda segundo a polícia, Adrian e “Dodola” atiraram contra os militares, que revidaram e acabaram alvejando os suspeitos.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que os dois homens foram socorridos em uma viatura da Polícia Militar e levados ao hospital. Outra gravação mostra os familiares de Adrian e “Dodola” reconhecendo os corpos na unidade de saúde.