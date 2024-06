Dupla é presa por tráfico de drogas pela Polícia Militar em Parauapebas

A Polícia Militar prendeu dois homens suspeitos de tráfico de drogas na noite da última quinta-feira (13), em Parauapebas. Os suspeitos presos foram identificados como Lucas Patrick Ferreira de Carvalho e Antonio Gabriel Sousa Morais. A descoberta da prática criminosa foi feita após os policiais abordarem um veículo suspeito e o motorista indicar o local de compra da droga. As informações são do portal Correio de Carajás.

Uma equipe da Polícia Militar fazia rondas pela Avenida Paulo Afonso, na esquina com a Rua Daniella Perez, em Parauapebas, quando um veículo realizou uma manobra brusca. A PM começou a acompanhar o carro e viram quando durante o trajeto, o motorista jogou dois pacotes pela janela.

Após o veículo ser parado pelos policiais, que fizeram a abordagem, o motorista Lucas Patrick saiu do veículo com uma lata de cerveja na mão. Lucas de início negou ter se desfeito de qualquer item. Entretanto, os policiais localizaram os dois pacotes, que continham cocaína. Ao ser interrogado sobre a origem da droga, o suspeito informou que havia comprado a substância no Bairro Bela Vista e se dispôs a levar os policiais ao local.

O local na Rua Castanheira tinha dois homens na residência do lado de fora. Um deles conseguiu fugir ao notar a presença policial, escapando por uma janela para uma área de mata. O outro homem Antonio Gabriel permaneceu no local e afirmou estar ali para comprar R$ 20 de maconha e convidar o primo para uma festa junina.

Durante a vistoria no local, os policiais encontraram uma bolsa verde na mesa da cozinha contendo 48 de cocaína, um de crack, 23g de maconha, uma balança de precisão e um celular Samsung azul. Lucas Patrick e Antonio Gabriel foram levados à Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido, para prestarem esclarecimentos.