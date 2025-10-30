Capa Jornal Amazônia
Dupla é presa por pichar mensagens do Comando Vermelho e intimidar moradores de Abaetetuba

Os suspeitos, depois de localizados, confessaram o crime e alegaram que foram pagos pela facção para realizar o delito

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra os suspeitos presos e, próximo a eles, todo o material apreendido e que havia sido utilizado no crime. (Foto: Divulgação | PCPA)

Kauê Adrian Ascenção Cunha e Rian Cardoso Castilho foram presos pela Polícia Civil na manhã de quarta-feira (29/10), durante a operação "Muro Limpo", por pichar mensagens da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no muro de um condomínio residencial em Abaetetuba, região nordeste do Pará. As investigações da PC apontaram que as inscrições "PROIBIDO ROUBAR ASS: CV" e "CVRL" pretendiam intimidar a população e reforçar o domínio territorial da facção para a prática de extorsões, conhecidas no mundo do crime como "caixinhas".

Depois de cinco dias de diligências, os agentes da Superintendência Regional do Baixo Tocantins, por meio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) e da Delegacia de Homicídios de Abaetetuba, conseguiram identificar e localizar os suspeitos.

A partir de um trabalho de inteligência e análise de imagens de câmeras de segurança de um posto de combustível e das proximidades do condomínio residencial, a dupla foi flagrada minutos antes do crime.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, Kauê aparecia segurando a lata de spray vermelha. Os policiais também identificaram a moto que os suspeitos utilizaram.

Depois de identificada, a dupla foi detida. A polícia captura Kauê próximo de um supermercado de Abaetetuba. Conforme as autoridades, ele confessou o crime e disse que teria sido convidado por Rian e recebido R$ 100 de um casal ligado à facção para realizar a pichação. 

Kauê indicou a localização de Rian, que foi encontrado em uma peixaria no bairro São Lourenço. Com o suspeito, os agentes apreenderam a motocicleta Shineray usada na ação. Segundo a PC, Rian também confessou participação no caso e admitiu que pilotou o veículo e que foi pago para realizar o delito.

Os suspeitos levaram a polícia até a casa deles, onde foram confiscadas as roupas utilizadas no dia do crime, um simulacro de arma de fogo e a lata de spray vermelha, que havia sido descartada em uma área de mata próxima. Dois aparelhos celulares e a motocicleta também foram apreendidos e passarão por perícia.

A dupla foi autuada em flagrante por associação criminosa, pichação, dano ao patrimônio e condução de veículo automotor sem habilitação. Ambos foram apresentados à autoridade policial e estão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reitera que qualquer informação sobre atividades criminosas pode ser repassada de forma anônima pelo Disque-Denúncia (181) ou pela atendente virtual Iara, no WhatsApp (91) 98115-9181. O sigilo é absoluto.

