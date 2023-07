Dupla é presa por estupro de crianças em Parauapebas

Tadeu Alves de Matos e Antônio Caetano de Matos foram presos, na tarde desta quinta-feira (20), em Parauapebas, município no sudeste do Pará, suspeitos de estuprarem duas crianças. As vítimas têm 3 e 4 anos. As informações são do Correio de Carajás.

VEJA MAIS

A Polícia Militar recebeu uma denúncia do delito e foi até a casa de um dos suspeitos, que reside na rua Murici, do Bairro Liberdade 2. O denunciante, que não teve o nome revelado, disse que o crime foi cometido na noite de quarta-feira (19), mas somente no dia seguinte, na quinta-feira (20), ele conseguiu acionar o 190. Ainda de acordo com a testemunha, a criança de apenas três anos já estava sendo vítima há algum tempo.

Ao encontrar Tadeu e Antônio, a PM explicou que ambos foram denunciados e os levou até a delegacia para que as medidas cabíveis fossem tomadas.