Dupla é presa em flagrante por furto de veículos com dispositivo 'Chapolin', em Castanhal

A Polícia Civil prendeu em flagrante Fladilson Ferreira Gonçalves e Joaquim Monteiro Noronha Neto pelo crime de furto mediante fraude, nesta quinta-feira (11), na barreira rodoviária do Apeú, em Castanhal. Segundo a polícia, os dois foram flagrados com dispositivos conhecidos como "Chapolin", utilizados para bloquear as travas de segurança de veículos e assim possibilitar o furto deles.

A dupla já estava sendo investigada pelo furto de veículos com uso do dispositivo eletrônico. Com a investigação, os policiais conseguiram identificar um automóvel suspeito, que segundo informações, passaria na barreira da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Apeú.

Diante da informação, uma ação conjunta foi articulada entre policiais civis e a inteligência da PRF para localizar o veículo. Quando o automóvel passou na barreira, os policiais realizaram a abordagem e fizeram a revista.

Dentro do veículo, foram encontrados objetos e documentos que permitiram identificar as vítimas e autuar os investigados em flagrante. Os dois homens foram encaminhados para a seccional do Jaderlândia em Castanhal, onde foi constatado que contra eles havia outras ocorrências por furto qualificado.